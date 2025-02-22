Меню
Где снимали сериал «Охотники за призраком»?

Где снимали сериал «Охотники за призраком»?

Олег Скрынько 22 февраля 2025 Дата обновления: 22 февраля 2025
Наш ответ:

«Охотники за призраком» — российский мистический сериал, премьера которого состоялась 17 января 2025 года в онлайн-кинотеатре Okko. Сезон состоит из восьми эпизодов. Продолжительность каждого — в районе 50 минут. Съемки начались в январе 2023 года, а завершились в середине весны. Производство проходило в Казахстане при поддержке студии «Казахфильм». Наибольшую трудность в работе составляли трюки, в которых актеров не всегда заменяли дублеры и каскадеры. В сериале масса образов, созданных при помощи компьютерной графики, но во время съемок творческая команда во главе с режиссером стремилась к максимальной подлинности. Для этого использовалось много разных технических ухищрений, включая дымовые машины и вентиляторы.

Охотники за призраком
Охотники за призраком триллер, мистика
2025, Россия
