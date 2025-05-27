Где снимали сериал "Одни из нас"?

Съёмки сериала «Одни из нас» проходили преимущественно в Канаде. Основной локацией стал город Калгари в провинции Альберта — его улицы и здания часто «играли» постапокалиптические города США. Для создания правдоподобной атмосферы команда активно использовала натуру, заброшенные здания и реалистичные декорации. Также съёмки проходили в других частях Альберты — в городах Хай Ривер, Эдмонтон, Канмор и Форт-Маклеод. Живописные пейзажи канадской природы стали идеальным фоном для путешествия главных героев по разрушенной Америке.
Сериал «Одни из нас» основан на одноименной видеоигре, ставшей классикой жанра. Весной 2025 года завершился показ второго сезона, а впереди зрителей ждет третий, который, вероятно, станет заключительным.
Авторизация по e-mail