Где снимали сериал "Одни из нас"?

Олег Скрынько 27 мая 2025 Дата обновления: 28 мая 2025
Наш ответ:

Съёмки сериала «Одни из нас» проходили преимущественно в Канаде. Основной локацией стал город Калгари в провинции Альберта — его улицы и здания часто «играли» постапокалиптические города США. Для создания правдоподобной атмосферы команда активно использовала натуру, заброшенные здания и реалистичные декорации. Также съёмки проходили в других частях Альберты — в городах Хай Ривер, Эдмонтон, Канмор и Форт-Маклеод. Живописные пейзажи канадской природы стали идеальным фоном для путешествия главных героев по разрушенной Америке.

Сериал «Одни из нас» основан на одноименной видеоигре, ставшей классикой жанра. Весной 2025 года завершился показ второго сезона, а впереди зрителей ждет третий, который, вероятно, станет заключительным.

Одни из нас
Одни из нас драма, боевик, ужасы
2023, США
7.0
