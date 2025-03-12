Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал "Однажды в Залесье"?

Где снимали сериал "Однажды в Залесье"?

Олег Скрынько 12 марта 2025 Дата обновления: 12 марта 2025
Наш ответ:

«Однажды в Залесье» - новый российский сериал, который сразу же полюбился публике. Съемки детективного сериала проходили в Москве и ее окрестностях.

Напомним вам сюжет отечественного хита. Майор полиции Василиса Журавлёва служит в небольшом городке, где серьезные преступления — редкость, а всех местных нарушителей она знает в лицо. Но внезапное убийство нарушает спокойствие и вскрывает давно забытые тайны. Расследование оказывается куда личнее, чем ожидала Василиса, затрагивая её окружение. Теперь перед ней сложный выбор — раскрыть страшную правду, рискуя разрушить жизни близких, или сохранить мир в семье и городе. Сюжет оказался непредсказуемым, поэтому даже ценители жанра не смогли предугадать развязку.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Однажды в Залесье
Однажды в Залесье детектив
2025, Россия
0.0
