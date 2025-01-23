Где снимали сериал "Обнимая небо"?

Сериал «Обнимая небо» снимали в нескольких локациях, включая военное училище в Борисоглебске, подмосковный Жуковский, Нижегородскую область и Муромский район Владимирской области.
Эта многосерийная мелодрама рассказывает о разных гранях любви в советском военном городке. Первое чувство подростков Жени Луговой и Вани Котова, сложные отношения лётчика Андрея Лугового и хирурга Лены Нагибиной, которые не угасают даже спустя годы, или наивная страсть буфетчицы Алевтины Котовой к хитроумному замполиту Хворостову — каждая история уникальна. События разворачиваются в забайкальской тайге, где расположена военная авиабаза, охраняющая границы страны. Здесь, среди истребителей и ракет, любовь становится испытанием, порой столь же опасным, как военные угрозы. «Обнимая небо» — это искренний и целомудренный взгляд на людей советской эпохи, их чувства и мечты, которые не оставляют равнодушными.
Авторизация по e-mail