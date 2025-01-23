Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал "Обнимая небо"?

Где снимали сериал "Обнимая небо"?

Олег Скрынько 23 января 2025 Дата обновления: 23 января 2025
Наш ответ:

Сериал «Обнимая небо» снимали в нескольких локациях, включая военное училище в Борисоглебске, подмосковный Жуковский, Нижегородскую область и Муромский район Владимирской области.

Эта многосерийная мелодрама рассказывает о разных гранях любви в советском военном городке. Первое чувство подростков Жени Луговой и Вани Котова, сложные отношения лётчика Андрея Лугового и хирурга Лены Нагибиной, которые не угасают даже спустя годы, или наивная страсть буфетчицы Алевтины Котовой к хитроумному замполиту Хворостову — каждая история уникальна. События разворачиваются в забайкальской тайге, где расположена военная авиабаза, охраняющая границы страны. Здесь, среди истребителей и ракет, любовь становится испытанием, порой столь же опасным, как военные угрозы. «Обнимая небо» — это искренний и целомудренный взгляд на людей советской эпохи, их чувства и мечты, которые не оставляют равнодушными.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше