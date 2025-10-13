«Грязные деньги»
Где снимали сериал «Няня Оксана»?

Олег Скрынько
Дата ответа: 13 октября 2025

«Няня Оксана» — российский комедийный сериал, премьера которого состоялась 29 сентября 2025 года. Это переосмысление американского шоу «Няня» и его первой российской адаптации «Моя прекрасная няня».

Где проходили съемки?

Сериал снимался в Москве и Краснодаре. По сюжету действие происходит в Москве, но съемки проходили в обоих городах. В столице снимали сцены, связанные с проживанием героини в городе и ее работой. Съемки также проходили в Краснодарском крае, что отражает происхождение главной героини Оксаны, которую сыграла Олеся Иванченко.

О чем сериал

В центре сюжета — доверчивая, но смелая девушка Оксана, которая из родного Краснодарского края переезжает в Москву, куда ее позвал возлюбленный. Пара собиралась сыграть свадьбу, но жених оказался обманщиком. Оставшись у разбитого корыта, Оксана не унывает. Ей удается устроиться няней в дом преуспевающего ресторатора Ивана Самсонова, который после смерти своей жены в одиночку растит троих детей.

Няня Оксана
Няня Оксана комедия
2025, Россия
6.0
