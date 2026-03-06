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Где снимали сериал «Новая земля»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 6 марта 2026 Дата обновления ответа: 6 марта 2026

«Новая земля» — российский сериал в жанре детективного боевика, вышедший на телеканале НТВ 3 марта 2026 года.

Где проходили съемки?

Съемки стартовали в мае 2025 года и продлились все лето. Творческая группа работала в таких локациях, как Крым, Запорожская область и Санкт-Петербург.

О чем сериал

Тимофей Забелин, сотрудник уголовного розыска, отправляется на юг Запорожской области, в город Бердянск. Там он сталкивается с совершенно новыми для себя реалиями. Камеры наблюдения практически отсутствуют, а проверка автомобиля на возможное взрывное устройство становится обычной процедурой. Простое задержание хулигана может закончиться перестрелкой с вооруженными злоумышленниками, а стандартная проверка может превратиться в засаду со стороны диверсантов.

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Новая земля
Новая земля детектив, криминал
2026, Россия
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