Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал "Нинель"?

Где снимали сериал "Нинель"?

Олег Скрынько 9 сентября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Съемки сериала «Нинель» проходили в таких живописных местах, как Пятигорск, Москва и Подмосковье. Специально для проекта на горе Горячая в Пятигорске был возведён летний кинотеатр «Машук», который стал ярким символом эпохи и дополнил атмосферу сериала.

Художники по костюмам проделали колоссальную работу, чтобы максимально точно воссоздать стиль конца 80-х. Для героинь, в том числе Марии Луговой, костюмы создавались с нуля, а винтажные аксессуары — очки, сумки, часы — подбирались с особой тщательностью, чтобы каждый кадр выглядел безупречно.

Сюжет переносит нас в конец 80-х годов, где Нинель Камолова, обладающая выдающимся актёрским талантом, ради спасения отца становится напарницей харизматичного афериста. Молодость, смелость и актёрская одарённость позволяют ей участвовать в самых дерзких махинациях, постепенно втягиваясь в опасный криминальный мир...

Нинель
Нинель мелодрама
2024, Россия
0.0
