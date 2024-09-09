Где снимали сериал "Нинель"?

Съемки сериала «Нинель» проходили в таких живописных местах, как Пятигорск, Москва и Подмосковье. Специально для проекта на горе Горячая в Пятигорске был возведён летний кинотеатр «Машук», который стал ярким символом эпохи и дополнил атмосферу сериала.
Художники по костюмам проделали колоссальную работу, чтобы максимально точно воссоздать стиль конца 80-х. Для героинь, в том числе Марии Луговой, костюмы создавались с нуля, а винтажные аксессуары — очки, сумки, часы — подбирались с особой тщательностью, чтобы каждый кадр выглядел безупречно.
Сюжет переносит нас в конец 80-х годов, где Нинель Камолова, обладающая выдающимся актёрским талантом, ради спасения отца становится напарницей харизматичного афериста. Молодость, смелость и актёрская одарённость позволяют ей участвовать в самых дерзких махинациях, постепенно втягиваясь в опасный криминальный мир...
