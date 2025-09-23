Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал "Никто не знает про Маньпупунер"?

Где снимали сериал "Никто не знает про Маньпупунер"?

Олег Скрынько 23 сентября 2025 Дата обновления: 23 сентября 2025
Наш ответ:

«Никто не знает про Маньпупунер» — российский телесериал, премьера которого состоялась осенью 2025 года.

Синопсис гласит:

Узнав о сертельном диагнозе, молодой режиссёр Никита решает воплотить давнюю мечту и зовёт школьных друзей в путешествие, задуманное ещё десять лет назад. Но ностальгическая поездка быстро превращается в суровое испытание: вместо лёгких воспоминаний их ждёт безжалостная природа Урала, встреча с кровожадным браконьером, таинственным племенем манси и зловещим стариком, из-за которого бесследно исчезают люди.

Где снимали сериал «Никто не знает про Маньпупунер»

Съёмки сериала «Никто не знает про Маньпупунер» проходили прямо на одноимённом плато в Печоро-Илычском заповеднике Республики Коми, а также в Пермском крае — в Горнозаводском районе и городе Губаха. Работая в уникальной природной зоне, съёмочная группа уделяла особое внимание бережному отношению к окружающей среде: соблюдался строгий режим охраны, чтобы не повредить редкий белый мох и сохранить хрупкую экосистему плато.
 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Никто не знает про Маньпупунер
Никто не знает про Маньпупунер приключения, драма
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше