Где снимали сериал "Никто не знает про Маньпупунер"?

«Никто не знает про Маньпупунер» — российский телесериал, премьера которого состоялась осенью 2025 года.
Синопсис гласит:
Узнав о сертельном диагнозе, молодой режиссёр Никита решает воплотить давнюю мечту и зовёт школьных друзей в путешествие, задуманное ещё десять лет назад. Но ностальгическая поездка быстро превращается в суровое испытание: вместо лёгких воспоминаний их ждёт безжалостная природа Урала, встреча с кровожадным браконьером, таинственным племенем манси и зловещим стариком, из-за которого бесследно исчезают люди.
Съёмки сериала «Никто не знает про Маньпупунер» проходили прямо на одноимённом плато в Печоро-Илычском заповеднике Республики Коми, а также в Пермском крае — в Горнозаводском районе и городе Губаха. Работая в уникальной природной зоне, съёмочная группа уделяла особое внимание бережному отношению к окружающей среде: соблюдался строгий режим охраны, чтобы не повредить редкий белый мох и сохранить хрупкую экосистему плато.
Авторизация по e-mail