Где снимали сериал "Ничья в пользу КГБ"?

Где снимали сериал "Ничья в пользу КГБ"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 14 января 2026 Дата обновления ответа: 14 января 2026

«Ничья в пользу КГБ» — новый отечественный сериал, вышедший на телеканале НТВ в самом конце 2025 года. Криминальная драма создавалась по одноимённой книге Юрия Грачева и Андрея Правова.

Где снимали сериал «Ничья в пользу КГБ»

Съемочный процесс проходил в Санкт-Петербурге осенью 2025 года. Авторы использовали локации города, сохранившиеся в неизменном виде с 80-х, что позволило точно воссоздать на экране ту эпоху.

О чем сериал:

В 1986 году встреча Горбачева и Рейгана в Рейкьявике может остановить гонку вооружений, и ЦРУ пытается её сорвать. Параллельно в Москве ограбление ювелирного магазина и похищение документов резидентуры США ставят КГБ перед двумя задачами: вернуть секреты и спасти саммит. Расследование поручено майору Григорьеву.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ничья в пользу КГБ
Ничья в пользу КГБ детектив
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
