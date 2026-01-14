Где снимали сериал "Ничья в пользу КГБ"?

«Ничья в пользу КГБ» — новый отечественный сериал, вышедший на телеканале НТВ в самом конце 2025 года. Криминальная драма создавалась по одноимённой книге Юрия Грачева и Андрея Правова.
Съемочный процесс проходил в Санкт-Петербурге осенью 2025 года. Авторы использовали локации города, сохранившиеся в неизменном виде с 80-х, что позволило точно воссоздать на экране ту эпоху.
О чем сериал:
В 1986 году встреча Горбачева и Рейгана в Рейкьявике может остановить гонку вооружений, и ЦРУ пытается её сорвать. Параллельно в Москве ограбление ювелирного магазина и похищение документов резидентуры США ставят КГБ перед двумя задачами: вернуть секреты и спасти саммит. Расследование поручено майору Григорьеву.
