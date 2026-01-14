«Ничья в пользу КГБ» — новый отечественный сериал, вышедший на телеканале НТВ в самом конце 2025 года. Криминальная драма создавалась по одноимённой книге Юрия Грачева и Андрея Правова.

Где снимали сериал «Ничья в пользу КГБ»

Съемочный процесс проходил в Санкт-Петербурге осенью 2025 года. Авторы использовали локации города, сохранившиеся в неизменном виде с 80-х, что позволило точно воссоздать на экране ту эпоху.

О чем сериал: