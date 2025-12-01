Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Грязные деньги» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал "Нейровася"?

Где снимали сериал "Нейровася"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 1 декабря 2025 Дата обновления ответа: 1 декабря 2025

«Нейровася» — российский комедийный сериал, релиз которого состоялся на канале ТНТ в 2025 году.

Где снимали сериал «Нейровася»

Съемки сериала «Нейровася» проходили на территории Санкт-Петербурга. Зрители без труда узнают многие улицы и локации Северной столицы, которые выступили идеальным фоном для увлекательной истории.

О чем сериал:

Уставший от жизни и технологий полицейский Вася Фролов получает нового напарника, от которого не скрыться даже в собственных мыслях. Им становится нейросеть Света, вживлённая ему прямо в мозг. Старомодный следователь, привыкший доверять лишь интуиции, вынужден работать с холодным искусственным интеллектом. Вместе они расследуют преступления — от банальных краж до громких дел, постоянно сталкиваясь из-за разницы в подходах. Света анализирует улики и лезет в личную жизнь Васи, а он спорит с ней о морали и человечности. Но через эти споры грубоватый Фролов неожиданно для себя начинает понимать, что эта «железка» порой понимает его лучше, чем живые люди, и заново учится смотреть на мир.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Нейровася
Нейровася комедия
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как смотреть все фильмы «Вавилон 5» в хронологическом порядке? 1 комментарий
Когда выйдет 3 сезон сериала «Граница миров»? 1 комментарий
Будет ли второй сезон сериала «Большой человек»? 2 комментария
В эти часы клещи впиваются в кожу «по расписанию»: вот когда риск укуса становится максимальным — не в 14 и не в 21:00
Теперь всегда включаю эту настройку перед поездкой — навигатор больше не «прыгает», даже если вокруг глушилки
«Идеальный вариант, визуально стройнит»: стилист назвала удачный фасон футболки для дам 50+ – будете выглядеть свежо и стильно
Красивый, мускулистый, да еще и шотландец: нового Джеймса Бонда нашли в «Игре престолов» — и это даже не Джон Сноу
Когда внутри грустно и пусто, включаю только эти фильмы: помогают лучше психолога, а платить 5000 за сеанс не нужно — №5 мой фаворит
Зрители выходят из кинотеатров молча: «Коммерсант» с Петровым второй уикенд подряд рвёт российский прокат — «наверное, это его лучшая роль»
Колокольников терпеть не может новые сериалы, но эту драму НВО назвал шедевром: тоже удивились, но речь не о «Престолах»
Картинки «со звуком»: угадаете, откуда эти заставки, — и звание главного сериаломана у вас в кармане (тест)
Гарри Поттер с синдромом Туретта: Меньшиков одним из первых посмотрел «Гамлета» с Борисовым – округлил глаза и перешел на мат
После провала «Аватара 3» Кэмерон остался без денег: на 4 и 5 части жестко сэкономит – можно даже не смотреть
Зрители ждали от нового сериала НТВ рейтинг 8/10, а после первых серий дали 4: «Кукушонок» - провал 2026 года
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше