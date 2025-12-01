Где снимали сериал "Нейровася"?

«Нейровася» — российский комедийный сериал, релиз которого состоялся на канале ТНТ в 2025 году.

Съемки сериала «Нейровася» проходили на территории Санкт-Петербурга. Зрители без труда узнают многие улицы и локации Северной столицы, которые выступили идеальным фоном для увлекательной истории.



О чем сериал:

Уставший от жизни и технологий полицейский Вася Фролов получает нового напарника, от которого не скрыться даже в собственных мыслях. Им становится нейросеть Света, вживлённая ему прямо в мозг. Старомодный следователь, привыкший доверять лишь интуиции, вынужден работать с холодным искусственным интеллектом. Вместе они расследуют преступления — от банальных краж до громких дел, постоянно сталкиваясь из-за разницы в подходах. Света анализирует улики и лезет в личную жизнь Васи, а он спорит с ней о морали и человечности. Но через эти споры грубоватый Фролов неожиданно для себя начинает понимать, что эта «железка» порой понимает его лучше, чем живые люди, и заново учится смотреть на мир.