Где снимали сериал «Некрасивая подружка»?

Олег Скрынько 9 декабря 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Некрасивая подружка» — российский детективный сериал, стартовавший в 2019 году. На данный момент проект насчитывает уже более двух десятков мини-сезонов. Съемки первого сезона проходили в Минске. Производство дальнейших сезонов велось в Калуге и Подмосковье, включая Балашиху.

Главная героиня этой саги — смышленая и проницательная Тоня Остапчук, которая работает следователем, раскрывая самые запутанные дела. Особенность Тони в том, что она сознательно решила не следить за своей внешностью, поскольку пришла к выводу, что быть некрасивой — не только удобно и весело, но и полезно в работе. Неказистая внешность сбивает с толку преступников и дает Тоне преимущество в выведении их на чистую воду.

Некрасивая подружка
Некрасивая подружка мелодрама, детектив
2019, Россия
9.0
