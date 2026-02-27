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Где снимали сериал «Не в своей тарелке»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 27 февраля 2026

Съемки многосерийной фантастической комедии «Не в своей тарелке» (2025) проходили в Москве и Подмосковье, где были возведены декорации деревенских домов и космического корабля. Также для съемок искали аутентичный деревенский дом с баней в Московской области. Съемки включали как натурные сцены, так и павильонные, включая работу над интерьерами и спецэффектами. Сериал производит кинокомпания СДЛ для телеканала СТС.

О чем сериал

По сюжету трое инопланетян приземлились в русской деревне и приняли человеческий облик. Этот секрет знает только тракторист Игорь. В то же время участковый Сергей Петрович догадывается, что что-то не так, но ему никто не верит, поскольку пришельцы органично адаптировались к деревенской жизни. Игорь полюбил Свету, учительница Ира обрела родственную душу в лице Ромы, а дочь участкового сошлась с Борей. Однако скрывать правду становится все сложнее.

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Не в своей тарелке
Не в своей тарелке фантастика, комедия
2026, Россия
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