Где снимали сериал «Натали и Александр»?

«Натали и Александр» — российский сериал, повествующий о романтических отношениях Александра Пушкина и Натальи Гончаровой. По сюжету великому поэту приходится бороться за свою любовь, конкурируя с другими мужчинами, среди которых князь Мещерский и сам император. Наталья в итоге делает выбор в пользу Пушкина и становится его женой. Съемки проходили в Москве, Санкт-Петербурге и окрестностях. В число локаций вошли многочисленные дворцы и особняки, хотя основная часть материала была отснята в студийных павильонах студии «Мосфильм» среди декораций, созданных еще 22 года назад.
