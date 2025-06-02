Меню
Где снимали сериал «Настоящий»?

Олег Скрынько 2 июня 2025 Дата обновления: 2 июня 2025
Наш ответ:

«Настоящий» — российский детективно-драматический сериал, состоящий из трех сезонов. Первый вышел в 2023 году, второй — в 2024 году, а третий — в 2024–2025 годах. Основным местом съемок стала рыбацкая деревня Кобона, которая находится в Ленинградской области. Также съемки проходили в Гатчине за Покровским собором.

В центре сюжета — боец спецназа Александр Волков, который завершил военную карьеру, чтобы быть с любимой женой Аленой и посвятить себя служению Богу. Однако попытка начать новую жизнь омрачается трагедией — Алена погибает. Лишь православие позволяет Волкову пережить эту утрату. В дальнейшем герой получат церковный приход в родном городе.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Настоящий
Настоящий драма, криминал
2023, Россия
10
