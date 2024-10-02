Меню
Где снимали сериал «Настенька»?

Где снимали сериал «Настенька»?

Олег Скрынько 2 октября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Настенька» — российский детективный мини-сериал телеканала ТВЦ, стартовавший 16 сентября 2023 года. На данный момент проект насчитывает два сезона по четыре эпизода в каждом. Премьера второго сезона состоялась 1 октября 2024 года. Съемки «Настеньки» прошли в городе Дубна, который находится на севере Московской области и является крупнейшим в России исследовательским центром в области ядерной физики. Съемочная команда работала на Менделеевской набережной, в кафе Funky Franky, в Голубином сквере на улице Жолио-Кюри, во дворе дома на ул. Курчатова, а также в других местах.

По сюжету действие разворачивается в городке Танееве. В первом сезон Танеев оказывается потрясен заказным убийством крупного бизнесмена. Пытаясь замести следы, преступник пытался обставить дело так, словно это самоубийство, но обман не удался. Несмотря на это, следствие зашло в тупик. На помощь неожиданно приходит свидетельница Анастасия Толмачева. Она негласно возглавляет расследование, становясь напарницей сыщика Андрея Серова. Во втором сезоне Настя и Андрей берутся за два новых дела.

Настенька
Настенька мелодрама, детектив
2023, Россия
