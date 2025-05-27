Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал "Начнем все снова"?

Где снимали сериал "Начнем все снова"?

Олег Скрынько 27 мая 2025 Дата обновления: 28 мая 2025
Наш ответ:

«Начнем все снова» - мелодраматический сериал 2025 года, который сразу же полюбился широкой аудитории. Съёмки проходили в Москве и Подмосковье.

Напомним вам сюжет сериала. Марина живёт в провинциальном городке вместе с матерью, Ольгой Петровной, и трудится в магазине техники. Спокойную жизнь нарушает приезд молодого мужчины, представившегося Сергеем — племянником соседки тёти Светы, бывшей актрисы местного театра. Очаровательный гость быстро завоёвывает симпатии всех женщин: и тёти, и Ольги Петровны, и самой Марины. Между Мариной и Сергеем завязываются романтические отношения. Однако вскоре он таинственно исчезает, и к тёте Свете наведывается настоящий племянник Сергей.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Начнем все снова
Начнем все снова мелодрама
2025, Россия
0.0
