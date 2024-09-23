Меню
Где снимали сериал «На страже пляжа»?

Где снимали сериал «На страже пляжа»?

23 сентября 2024
Наш ответ:

«На страже пляжа» — российский комедийно-детективный сериал, выходящий в онлайн-кинотеатре PREMIER. Шоу стартовало в 2022 году и на данный момент насчитывает два сезона по восемь эпизодов в каждом. По сюжету действие разворачивается южном курортном городке на морском побережье. Съемки проходили в Геленджике.

В центре сюжета — экс-криминалист Денис Дубов, занимавшийся очисткой мест преступлений. Однажды он оказывается в беде, поскольку обладает секретной информацией. По этой причине Денису приходится принять участие в программе защиты свидетелей. Сменив имя, он перебирается в прибрежный город, где намерен жить в свое удовольствие. Однако случается так, что герой оказывается вовлечен в новую криминальную интригу. Раскрыв преступление, случившееся в этих местах, Денис становится напарником местной полицейской, расследуя с ней разные запутанные дела.

