Где снимали сериал «На страже пляжа»?

«На страже пляжа» — российский комедийно-детективный сериал, выходящий в онлайн-кинотеатре PREMIER. Шоу стартовало в 2022 году и на данный момент насчитывает два сезона по восемь эпизодов в каждом. По сюжету действие разворачивается южном курортном городке на морском побережье. Съемки проходили в Геленджике.



В центре сюжета — экс-криминалист Денис Дубов, занимавшийся очисткой мест преступлений. Однажды он оказывается в беде, поскольку обладает секретной информацией. По этой причине Денису приходится принять участие в программе защиты свидетелей. Сменив имя, он перебирается в прибрежный город, где намерен жить в свое удовольствие. Однако случается так, что герой оказывается вовлечен в новую криминальную интригу. Раскрыв преступление, случившееся в этих местах, Денис становится напарником местной полицейской, расследуя с ней разные запутанные дела.