Где снимали сериал "На работу!"?

Наш ответ:

"На работу!" - это проект, основанный на визуальном юморе, созданный актрисой и комиком Анастасией Резник и режиссером Ильей Аксеновым. Съемки сериала проходили в сентябре 2023 года в Москве и Московской области.

В сериале Анастасия и Илья играют роли супругов, что отражает их реальную жизнь. Герои берутся за любую работу, чтобы выжить в огромном городе и собрать деньги на свой дом мечты. Создатели проекта описывают его как единственное скетч-шоу без слов на российском телевидении, полностью построенное на визуальном юморе. Они называют свою работу наследником работ Леонида Гайдая, Чарли Чаплина, "Мистера Бина" и "Маски-Шоу". Основу сюжета составляет пара - уверенный герой и неуверенная красавица, проживающая в крохотной квартире в Москве, где найти работу не так легко, как ее потерять.