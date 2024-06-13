Где снимали сериал "На автомате"?

Наш ответ:

Съемки фильма "На автомате" проходили в уникальной атмосфере Астрахани и ее области. Режиссер Акопов подчеркнул, что одной из привлекательных сторон проекта была возможность показать зрителям отдаленные уголки России, за пределами обычных кинематографических локаций. Он выразил надежду, что зрители смогут заглянуть в жизнь за пределами столичного Садового кольца.



Сюжет фильма вращается вокруг ежедневной рутины двух подростков, Ромы и Жени, которая кажется проходит на автомате. Однако все меняется, когда они случайно натыкаются на старые автоматы и решают использовать их для заработка. Но они не подозревают, что это приведет к опасным последствиям, вовлекая всех жителей городка в запутанный интригами сюжет. В этой истории переплетаются судьбы многих персонажей, включая мать-одиночку, владельца ломбарда, тату-мастера, полицейского и даже столичных бандитов.