Где снимали сериал "Муж моей мечты"?

Наш ответ:

«Муж моей мечты» - мелодраматическая новинка, которая сходу покорила сердца российских зрителей. Сериал снимали в местечке под названием Мурино, это городок, который расположен в Ленобласти.



Учительница литературы Софья Синицына долгие годы поддерживала своего возлюбленного Виктора Пастухова, надеясь, что он когда-нибудь станет известным писателем. Спустя семь лет он завершает роман, подписывает контракт с издательством — и внезапно бросает Соню. А уже на следующий день ее увольняют из школы из-за клеветы одного из учеников. Подруги уверены: лучший способ справиться с неприятностями — закрутить роман или даже выйти замуж, желательно за миллионера. И вскоре судьба действительно сводит Соню с богатым мужчиной, но совсем не таким, о каком она мечтала.