Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал "Муж моей мечты"?

Где снимали сериал "Муж моей мечты"?

Олег Скрынько 3 февраля 2025 Дата обновления: 3 февраля 2025
Наш ответ:

«Муж моей мечты» - мелодраматическая новинка, которая сходу покорила сердца российских зрителей. Сериал снимали в местечке под названием Мурино, это городок, который расположен в Ленобласти.

Учительница литературы Софья Синицына долгие годы поддерживала своего возлюбленного Виктора Пастухова, надеясь, что он когда-нибудь станет известным писателем. Спустя семь лет он завершает роман, подписывает контракт с издательством — и внезапно бросает Соню. А уже на следующий день ее увольняют из школы из-за клеветы одного из учеников. Подруги уверены: лучший способ справиться с неприятностями — закрутить роман или даже выйти замуж, желательно за миллионера. И вскоре судьба действительно сводит Соню с богатым мужчиной, но совсем не таким, о каком она мечтала.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше