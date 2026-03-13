Где снимали сериал "Мотай!"?

«Мотай!» — новый комедийный сериал от ТНТ.
Сериал «Мотай!» снимали в следующих локациях. Создатели сериала нашли подходящую натуру для съемок таежных сцен прямо в Тверской области. Съемочная группа отправилась в глухой угол Калининского округа, где обнаружила заброшенный пионерлагерь «Искра». Эту территорию и превратили в экранную колонию.
Интересно, что локация уже знакома кинематографистам — раньше здесь снимали мистический сериал «Пищеблок». Место действительно производит жутковатое впечатление: оно затеряно среди леса, который постепенно поглощает постройки, а неподалеку протекает речка с зловещим названием Тьма, впадающая в Волгу. Такая атмосфера как нельзя лучше подошла для создания нужного настроения в кадре.
Назаров так и остался работать в лесной глуши, хотя все его мысли давно уже были о Москве. Но тут возникла новая проблема: прежний режиссер освободился, и студия при колонии опустела.
Однако судьба словно подыгрывает Назарову — прямо к нему этапом доставляют столичного режиссера Матвея Селюжицкого. Начальник колонии подключает все свои ресурсы, чтобы ценный специалист остался именно у него, и выдвигает требование: съемки должны продолжаться. Так в зоне снова заработала студия, где осужденные с энтузиазмом мастерят декорации уровня Голливуда и с упоением создают свои версии известных блокбастеров.
