Где снимали сериал «Московский роман»?

Съемки семейной саги проходили в Москве. Создатели сериала остановили свой выбор на тех местах российской столицы, которые меньше всего подверглись веяниям прогресса. Действие «Московского романа» начинается в конце 1980-х годов, поэтому съемки проходили в районах, сохранивших дух того времени, – на Остоженке, Пречистенке, на Старом Арбате. Кроме того, в кадр попали такие знаковые места, как Дом на набережной, Политехнический институт, здание МГУ. Мария Шукшина, исполнившая в сериале одну из главных ролей, призналась в интервью, что старая Москва ей по душе куда больше, чем Москва современная.
Актриса рассказала, что любит гулять по тихим улочкам, сохранившим свой изначальный облик, не подвергшимся реконструкции.
Авторизация по e-mail