Где снимали сериал «Морской патруль»?

«Морской патруль» (2008–2009) — российский приключенческий сериал, в котором сочетаются криминал, боевик и детектив. Проект включает два сезона. По сюжету действие разворачивается в одном из городов, расположенных на побережье Черного моря. Съемки обоих сезонов прошли в Анапе. В качестве массовки были привлечены местные жители. Также на съемочную площадку были приглашены реальные стражи порядка. Так, гаишников сыграли инспекторы ГАИ, пограничников — пограничники, а бандитов воплотили сотрудники охранных агентств.
Сериал повествует о патруле морской милиции, который круглые сутки патрулирует вверенную ему территорию, включая порт с грузовыми судами, катерами, яхтами, а также пляжи, бухты, лиманы и часть моря.
