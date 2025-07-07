Меню
Где снимали сериал «Морской патруль»?

Олег Скрынько 7 июля 2025 Дата обновления: 7 июля 2025
Наш ответ:

«Морской патруль» (2008–2009) — российский приключенческий сериал, в котором сочетаются криминал, боевик и детектив. Проект включает два сезона. По сюжету действие разворачивается в одном из городов, расположенных на побережье Черного моря. Съемки обоих сезонов прошли в Анапе. В качестве массовки были привлечены местные жители. Также на съемочную площадку были приглашены реальные стражи порядка. Так, гаишников сыграли инспекторы ГАИ, пограничников — пограничники, а бандитов воплотили сотрудники охранных агентств.

Сериал повествует о патруле морской милиции, который круглые сутки патрулирует вверенную ему территорию, включая порт с грузовыми судами, катерами, яхтами, а также пляжи, бухты, лиманы и часть моря.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Морской патруль 2
Морской патруль 2 приключения, комедия, боевик
2009, Россия
0.0
Морской патруль
Морской патруль криминал, боевик
2008, Россия
0.0
