Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал "Морская Заморская"?

Где снимали сериал "Морская Заморская"?

Олег Скрынько 2 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Съемки "Морская Заморская" начались весной 2023 года в Турции, там же, где разворачивается сюжет фильма. Ранее в этой стране уже снимали и другие российские мелодрамы, такие как "Между нами глубокое море" (2023) и "Горько-соленое море любви" (2023).

Сюжет рассказывает о турагенте Ирине Заморской, которая усердно работает, чтобы обеспечить себя и своего мужа-ученого Леонида, увлеченного исследованием древностей. Ирине тяжело справляться с работой и стрессом, и она не может забеременеть. Врач рекомендует ей отдохнуть в Турции. Ирина хочет поделиться этой новостью с мужем, но застает его с аспиранткой Викторией. Расстроенная Ирина уезжает в Турцию одна. На отдыхе она знакомится с Анной, ищущей богатого мужа, и Анатолием, военным врачом, который приглашает Ирину на свидание. Леонид, пожалев свои поступки, следует за ней в Турцию. Виктория, желая нарушить брак Ирины и Леонида, также приезжает в отель. Анна знакомится с миллионером Михаилом, который приглашает всю компанию на свою яхту, чтобы посмотреть на древние раскопки.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Морская Заморская
Морская Заморская мелодрама
2024, Россия
0.0
Между нами глубокое море
Между нами глубокое море драма, мелодрама
2023, Россия
0.0
Горько-соленое море любви
Горько-соленое море любви мелодрама
2023, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше