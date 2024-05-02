Где снимали сериал "Морская Заморская"?

Наш ответ:

Съемки "Морская Заморская" начались весной 2023 года в Турции, там же, где разворачивается сюжет фильма. Ранее в этой стране уже снимали и другие российские мелодрамы, такие как "Между нами глубокое море" (2023) и "Горько-соленое море любви" (2023).



Сюжет рассказывает о турагенте Ирине Заморской, которая усердно работает, чтобы обеспечить себя и своего мужа-ученого Леонида, увлеченного исследованием древностей. Ирине тяжело справляться с работой и стрессом, и она не может забеременеть. Врач рекомендует ей отдохнуть в Турции. Ирина хочет поделиться этой новостью с мужем, но застает его с аспиранткой Викторией. Расстроенная Ирина уезжает в Турцию одна. На отдыхе она знакомится с Анной, ищущей богатого мужа, и Анатолием, военным врачом, который приглашает Ирину на свидание. Леонид, пожалев свои поступки, следует за ней в Турцию. Виктория, желая нарушить брак Ирины и Леонида, также приезжает в отель. Анна знакомится с миллионером Михаилом, который приглашает всю компанию на свою яхту, чтобы посмотреть на древние раскопки.