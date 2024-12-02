Меню
Где снимали сериал "Молот ведьм"?

Где снимали сериал "Молот ведьм"?

2 декабря 2024
Наш ответ:

«Молот ведьм» — новый российский сериал, который сумел завоевать внимание зрителей. Съемки проходили летом и осенью 2023 года в живописных локациях Москвы, Подмосковья, Твери, Калязина, Калуги, Тарусы и Рязанской области.

В центре событий — небольшой город Калязин, который на первый взгляд ничем не выделяется среди других провинциальных уголков. Но именно здесь расположен секретный институт, занимающийся исследованием магии. Однажды из его стен сбегает могущественная Хозяйка стихий. Одержимая местью за годы заточения, она изолирует Калязин от внешнего мира и превращает жителей в леших и русалок, стремясь заселить мир сказочными существами. Противостоять ей решает Алексей Попов, готовый бороться за свою семью и город. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в ожесточенную схватку, где на кону — любовь, человечность и право на будущее.

Молот ведьм
фэнтези
2024, Россия
