Где снимали сериал «Мир! Дружба! Жвачка!»?

Где снимали сериал «Мир! Дружба! Жвачка!»?

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

Съемки первого сезона сериала «Мир, дружба, жвачка» проходили в Туле – родном городе режиссера сериала Ильи Аксенова. Съемочный период – с 21 июля по 15 октября 2019 года. Крыша, на которой происходит действие в пилотной серии, принадлежит дому по улице Горького, 33, где жил режиссер в 1993 году. Также съемки проходили под мостом у озера Горячка и в Центральном парке. Персонаж сериала Алик живет напротив гимназии № 3 на улице Калинина. Дворы снимали в микрорайоне Криволучье. Экстерьеры магазинов располагались на Курковой улице.

Помимо этого в кадре можно увидеть рынок города Киреевск Тульской области.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
