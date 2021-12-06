Где снимали сериал «Мир! Дружба! Жвачка!»?

Съемки первого сезона сериала «Мир, дружба, жвачка» проходили в Туле – родном городе режиссера сериала Ильи Аксенова. Съемочный период – с 21 июля по 15 октября 2019 года. Крыша, на которой происходит действие в пилотной серии, принадлежит дому по улице Горького, 33, где жил режиссер в 1993 году. Также съемки проходили под мостом у озера Горячка и в Центральном парке. Персонаж сериала Алик живет напротив гимназии № 3 на улице Калинина. Дворы снимали в микрорайоне Криволучье. Экстерьеры магазинов располагались на Курковой улице.
Помимо этого в кадре можно увидеть рынок города Киреевск Тульской области.
