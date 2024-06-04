Где снимали сериал «Между нами, девочками»?

Наш ответ:

«Между нами, девочками» — российско-украинский комедийный сериал, который выходил в 2015 году. Сезон состоит из двадцати эпизодов. В 2018 году состоялась премьера сиквела «Между нами, девочками. Продолжение», который тоже насчитывает двадцать серий.



По сюжету действие происходит в вымышленном провинциальном городке под названием Тютюшев, тогда как натурные съемки проходили в городе Долгопрудный, что в Московской области. Например, там был запечатлен вид на реку, который в сериале именуется Аленушкиной горой. Также творческая команда проекта работала в Москве. Так, некоторые сцены были отсняты в столичном ДК «Северный».



Сериал повествует о семье Кузнецовых-Сайко, членами которой являются 21-летняя студентка Олеся, ее 45-летняя мама Елена, работающая в строительной компании, и бабушка Ираида Степановна, исполняющая песни в местной филармонии. Главные героини не похожи друг на друга ни характером, ни мировоззрением, но их объединяет то, что они одиноки. Однажды у Олеси появляется кавалер. Она объявляет, что отныне молодой человек будет жить с ними. Это событие меняет привычный жизненный уклад семейства.