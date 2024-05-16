Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал «Метод»?

Где снимали сериал «Метод»?

Олег Скрынько 16 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Метод» — российская криминально-детективная драма, состоящая из трех сезонов. Премьера состоялась в 2015 году. Съемки проходили главным образом в Нижнем Новгороде и Нижегородской области. Так, домом главного героя в исполнении Константина Хабенского является заброшенный мукомольный завод в Нижнем Новгороде, построенный еще в 1879 году. Также в сериале появляются другие нижегородские локации: администрация города в Нижегородском Кремле, Чкаловская лестница и набережная Волги, ул. Большая Покровская, парк Автозаводского района, парк Дубки, Борский мост, Нижегородская ярмарка и т.д. Кроме того, часть материала была отснята в Москве.

Сериал повествует о блестящем и таинственном следователе Родионе Меглине, который предпочитает работать один, никому не раскрывая свой метод выслеживания преступников. Его напарницей становится стажерка Есеня, только закончившая юридический факультет.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Метод
Метод драма, криминал, триллер
2015, Россия
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше