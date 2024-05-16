Где снимали сериал «Метод»?

«Метод» — российская криминально-детективная драма, состоящая из трех сезонов. Премьера состоялась в 2015 году. Съемки проходили главным образом в Нижнем Новгороде и Нижегородской области. Так, домом главного героя в исполнении Константина Хабенского является заброшенный мукомольный завод в Нижнем Новгороде, построенный еще в 1879 году. Также в сериале появляются другие нижегородские локации: администрация города в Нижегородском Кремле, Чкаловская лестница и набережная Волги, ул. Большая Покровская, парк Автозаводского района, парк Дубки, Борский мост, Нижегородская ярмарка и т.д. Кроме того, часть материала была отснята в Москве.
Сериал повествует о блестящем и таинственном следователе Родионе Меглине, который предпочитает работать один, никому не раскрывая свой метод выслеживания преступников. Его напарницей становится стажерка Есеня, только закончившая юридический факультет.
