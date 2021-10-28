Где снимали сериал «Медиатор» (2021)?

Наш ответ:

Съемки психологического триллера проходили в Москве и ее окрестностях. Работа над проектом стартовала в июле 2020 года, а уже в апреле 2021-го состоялась премьера на видеосервисе START. В центре сюжета – профессиональный переговорщик Андрей Павлов, роль которого исполнил Андрей Бурковский. Обладающий удивительным даром убеждения и способностью меняться до неузнаваемости, он работает как со следственными органами, так и с бизнесменами. Его таланты нужны везде, где нужно уметь договориться, установить контакт. Однако у способностей Павлова есть и оборотная сторона – за годы практики он научился считывать своих собеседников так, что потерял доверие ко всем окружающим... и к самому себе.