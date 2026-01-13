Где снимали сериал "Манюня: Детство Ба"?

«Манюня: Детство Ба» — приквел популярного российского телесериала «Манюна», основанного на одноименном цикле произведений Нарине Абгарян.
Как и основной сериал, приквел снимали преимущественно в Армении. Фоном послужили преимущественно Ереван и его окрестности, архитектура и природа которых позволила точно воссоздать антураж.
О чем сериал:
В основе сюжета — лето 1979 года в солнечной Армении. После забавного случая в школе две девочки, Наринэ и Манюня, становятся неразлучными подругами. Их ждут беззаботные дни, полные смешных приключений, в окружении ярких и эксцентричных родственников. Особое место в их жизни занимает бабушка Манюни, Ба. Сначала Наринё боялась её строгого вида, но всё изменило волшебное печенье и домашний яблочный пирог. Эта история — светлая и тёплая ностальгия по детству, настоящей дружбе и советскому прошлому, рассказанная от лица взрослой Наринэ.
