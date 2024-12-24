Меню
Где снимали сериал "Мамонты"?

Олег Скрынько 24 декабря 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Мамонты" - новый комедийный сериал, вышедший на стримингах в этом месяце. Основные съемки шоу проходили в Москве. В главной роли блистает знаменитый Юрий Стоянов, знакомый зрителям по «Городку» и другим юмористическим проектам.

Пенсионер Николай Николаевич продает квартиру и переезжает к дочери в Новую Москву, пока не купит новое жилье. Однако деньги с продажи похищает интернет-мошенник. Поняв, что полиция не поможет, Николай решает действовать сам. В расследовании ему помогает 15-летняя внучка, мечтающая, чтобы дед поскорее ушел. Вместе они погружаются в мир киберпреступности, осваивают даркнет, учатся искать информацию, подделывать документы и сталкиваются с теневыми дельцами. Николай доказывает, что жизнь после 65 только начинается, и полна неожиданных приключений.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Мамонты
Мамонты комедия
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
