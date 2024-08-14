Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал «Мама Лора»?

Где снимали сериал «Мама Лора»?

Олег Скрынько 14 августа 2024 Дата обновления: 14 августа 2024
Наш ответ:

«Мама Лора» — российский детективный сериал с элементами мелодрамы, вышедший в 2016 году. Съемки проходили в Ярославской области, Переславле-Залесском, Тутаеве и Гаврилов-Яме. По словам режиссера Андрея Силкина, при выборе основной локации он стремился к тому, чтобы показать собирательный образ русской деревни с рекой и красивыми пейзажами. Для создателей было делом принципа найти два деревенских дома, расположенных впритык друг к другу. Также творческая команда долго искала придорожное кафе, в котором по сюжету работает повариха Лариса. Дошло до того, что рассматривался вариант с постройкой соответствующей декорации, но в итоге подходящее заведение было найдено на трассе Ярославль – Переславль-Залесский. В качестве массовки — например, в сценах застолий — принимали участие местные жители.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше