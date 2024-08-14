Где снимали сериал «Мама Лора»?

Наш ответ:

«Мама Лора» — российский детективный сериал с элементами мелодрамы, вышедший в 2016 году. Съемки проходили в Ярославской области, Переславле-Залесском, Тутаеве и Гаврилов-Яме. По словам режиссера Андрея Силкина, при выборе основной локации он стремился к тому, чтобы показать собирательный образ русской деревни с рекой и красивыми пейзажами. Для создателей было делом принципа найти два деревенских дома, расположенных впритык друг к другу. Также творческая команда долго искала придорожное кафе, в котором по сюжету работает повариха Лариса. Дошло до того, что рассматривался вариант с постройкой соответствующей декорации, но в итоге подходящее заведение было найдено на трассе Ярославль – Переславль-Залесский. В качестве массовки — например, в сценах застолий — принимали участие местные жители.