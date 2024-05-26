Меню
Где снимали сериал «Мафия — дело семейное»?

Где снимали сериал «Мафия — дело семейное»?

Олег Скрынько 26 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Мафия — дело семейное» — российский комедийно-криминальный сериал, вышедший в 2022 году. Сезон насчитывает семнадцать эпизодов. Основным местом съемок стала Москва. Также команда проекта работала в Ярославле. Там были отсняты панорамные виды города, где происходит действие шоу. Например, на экране появляется знаменитый Парк на Стрелке.

Сериал является вариацией сюжета «Ромео и Джульетты». В центре сюжета — влюбленные молодые адвокаты Паша и Яна, которые собираются сыграть свадьбу. В преддверии сочетания узами брака они решают устроить праздничный ужин, чтобы познакомить свои семьи. Во время встречи выясняется, что отцы Паши и Яны являются заклятыми врагами: дело в том, что в далеком прошлом именно отец Паши поспособствовал тому, что отец Яны сел в тюрьму за действительно совершенные им преступления. Отцы выступают против супружества своих детей, но молодые люди не собираются сдаваться.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Мафия — дело семейное
Мафия — дело семейное комедия, криминал
2023, Россия
0.0
