Где снимали сериал «Люпен»?

Наш ответ:

Съемки сериала проходили во Франции. Основной съемочной локацией стал Париж – в кадре можно увидеть такие знаковые для этого города места, как Лувр (именно там зрители впервые видят главного героя – Ассана Диопа), ворота Сен-Мартен (здесь Ассан назначает встречу бывшей жене), Люксембургский сад (сцены встречи Ассана с мадемуазель Пеллигрини и побег от полицейских сняты именно в этом красивейшем месте). Прогулки с Раулем были сняты на Мосту искусств, а антикварный магазин Бенжамена – на рынке Сент-Уэн. Помимо красот Парижа, в «Люпене» зрители могут полюбоваться пейзажами нормандского города Этреты.