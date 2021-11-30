Где снимали сериал «Люпен»?

Меню
Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

Съемки сериала проходили во Франции. Основной съемочной локацией стал Париж – в кадре можно увидеть такие знаковые для этого города места, как Лувр (именно там зрители впервые видят главного героя – Ассана Диопа), ворота Сен-Мартен (здесь Ассан назначает встречу бывшей жене), Люксембургский сад (сцены встречи Ассана с мадемуазель Пеллигрини и побег от полицейских сняты именно в этом красивейшем месте). Прогулки с Раулем были сняты на Мосту искусств, а антикварный магазин Бенжамена – на рынке Сент-Уэн. Помимо красот Парижа, в «Люпене» зрители могут полюбоваться пейзажами нормандского города Этреты.

На скале Фалез-Д'Аваль герой прогуливается со своей семьей.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Омар Си
Омар Си
Omar Sy
Людивин Санье
Людивин Санье
Ludivine Sagnier
Эрве Пьер
Hervé Pierre
Софьян Герраб
Soufiane Guerrab
Ширин Бутелла
Shirine Boutella
