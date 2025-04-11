Где снимали сериал «Любовь со шрамом»?

Наш ответ:

«Любовь со шрамом» — российский остросюжетный мелодраматический сериал, вышедший на телеканале «Домашний» в апреле 2025 года. Сезон включает десять эпизодов. Несмотря на то, что по сюжету основные события происходят в Красноярске, большая часть материала была отснята в студийных павильонах в Москве, а также в окрестностях столицы.



Главным героем выступает преуспевающий пластический хирург Роман Инский, который по делам возвращается в родной Красноярск. Там, зайдя в кабаре, он видит женщину, которая оказывается его считавшейся погибшей женой Леной. При этом Лена лишилась воспоминаний о Романе и теперь относится к нему с недоверием. В то же время Лена пытается завязать отношения со своим начальником. Роман, утратив надежду, собирается уехать, но узнает, что является отцом Ани, дочери Лены. Кроме того, выясняется, что Лене грозит серьезная опасность.