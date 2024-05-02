Где снимали сериал «Любовь преодолеет все»?

Меню
Олег Скрынько 2 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Любовь преодолеет все» — российский мелодраматический сериал из двенадцати эпизодов. Премьера состоялась на телеканале «Россия 1». Шоу доступно для просмотра на онлайн-платформе «Смотрим».

Съемки сериала прошли в Нижнем Новгороде и в Нижегородской области. Основной локацией стало село Вязовка, которое находится в Кстовском районе недалеко от областного центра. Создатели проекта просматривали и другие города, включая Тулу и Самару, но в итоге выбор пал на Нижний Новгород. В сериале появляются многие местные достопримечательности: храмы, драматический театр, Большая Покровская улица, а также Городская клиническая больница №29, где были отсняты сцены при участии врачей. В актерском составе были задействованы нижегородские актеры, тогда как в качестве массовки было задействовано местное население. Производством сериала занималась студия Team Films.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Любовь преодолеет все
Любовь преодолеет все мелодрама
2023, Россия
0.0
