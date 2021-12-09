Где снимали сериал «Любовь напрокат» в Турции?

Съемки турецкого сериала проходили в Стамбуле. Дом, в котором, по сюжету, живет Дефне, располагается в квартале Буюкдере в одном из самых престижных районов города – Сарыере. В роли дома Омера выступило здание в районе Бешикташ, где, к слову, базируется одноименный турецкий футбольный клуб. Также в кадре можно увидеть районы Нишанташи, Бахчелиэвлер, Бейоглу. Сюжет сериала вращается вокруг парня по имени Омер, которого родня пожелала женить на нелюбимой им девушке. Герой решает обмануть родственников и выдает за свою возлюбленную официантку Дефне, с которой он случайно познакомился в кафе.
Главные роли в проекте достались Эльчин Сангу и Барышу Ардучу.
