Где снимали сериал «Любопытная Варвара» (2024)?

«Любопытная Варвара» — российский детективно-приключенческий сериал для детской аудитории, стартовавший 1 сентября 2024 года в онлайн-кинотеатре Wink. Шоу повествует о десятилетней девочке Варваре Смородиной, которая необыкновенно умна и образована для своего возраста. Она изучает криминалистику и мечтает о том, чтобы стать такой же блестящей сыщицей, как ее дедушка. На летние каникулы Варвара отправляется к дедушке и бабушке в поселок Верховой, где главная героиня вместе с местным мальчиком Васей берется за расследование загадочных преступлений.



Съемки «Любопытной Варвары» проходили в Абхазии. Творческая команда работала в марте, поскольку в это время там меньше туристов. Главной локацией стала необитаемая деревня, которую жители покинули еще после войны.