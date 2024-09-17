Меню
Где снимали сериал «Любопытная Варвара» (2024)?

Олег Скрынько 17 сентября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Любопытная Варвара» — российский детективно-приключенческий сериал для детской аудитории, стартовавший 1 сентября 2024 года в онлайн-кинотеатре Wink. Шоу повествует о десятилетней девочке Варваре Смородиной, которая необыкновенно умна и образована для своего возраста. Она изучает криминалистику и мечтает о том, чтобы стать такой же блестящей сыщицей, как ее дедушка. На летние каникулы Варвара отправляется к дедушке и бабушке в поселок Верховой, где главная героиня вместе с местным мальчиком Васей берется за расследование загадочных преступлений.

Съемки «Любопытной Варвары» проходили в Абхазии. Творческая команда работала в марте, поскольку в это время там меньше туристов. Главной локацией стала необитаемая деревня, которую жители покинули еще после войны.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Любопытная Варвара
Любопытная Варвара детский, детектив
2024, Россия
0.0
