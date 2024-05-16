Где снимали сериал «Ликвидация»?

Наш ответ:

«Ликвидация» — российский детективный сериал, вышедший 2007 году. Действие разворачивается в 1946 году в Одессе. Съемки проходили в этом же городе с июня по ноябрь 2006 года. На экране появляются такие локации, как Военный спуск во дворе дома Осипа Чижевича, Колонтаевская улица (микрорайон Молдованка), здание уголовного розыска на Еврейской улице (там впоследствии был установлен памятник Давиду Гоцману, которого в сериале сыграл Владимир Машков), Приморский бульвар, Дворец моряков и другие места.



«Ликвидация» повествует банде экс-диверсантов во главе с таинственным Академиком, которые орудуют в послевоенной Одессе. Они грабят военные склады и занимаются подрывной деятельностью. На их след выходит подполковник Гоцман. В это время командующим Одесским округом становится маршал Жуков. Начинается отстрел уличных бандитов, что приводит к погромам и недовольству населения. Замечая, что преступники в курсе всех акций правоохранителей, Гоцман подозревает, что Академик является оборотнем в погонах.