Где снимали сериал «Лихие»?

Олег Скрынько 30 октября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Лихие» — многосерийная криминальная драма, премьера которой состоялась в онлайн-кинотеатрах Okko и START 24 октября 2024 года. Действие преимущественно разворачивается в 1990-х годах в Хабаровском крае, однако съемки прошли в других местах. Основная часть материала была отснята в Карелии. Там творческая команда работала в Кондопожском, Сортавальском и Лахденпохском районах, а также в Петрозаводске. Завершив карельский блок производства, кинематографисты вернулись в Москву, чтобы на студии отснять оставшиеся сцены.

Сериал повествует о живущем в тайге егере Павле Лиховцеве, который является хозяином пасеки. С наступлением девяностых пасека терпит крах. В дальнейшем Лиховцев и его малолетний сын Женька связываются с бандитами и становятся главными киллерами на Дальнем Востоке.

