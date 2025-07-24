Где снимали сериал "Лихие"?

Наш ответ:

«Лихие» - криминальный российский сериал о девяностых. Несмотря на то, что события происходят в Хабаровском крае, съемки проходили в других локациях. Съёмочный процесс стартовал в мае 2023 года в Карелии. К ноябрю стало известно, что работа на карельских локациях завершена, а съёмочная группа переезжает в Москву для продолжения проекта.



Напомним сюжет. В глухой тайге Хабаровского края старший егерь и медвежатник Павел Лиховцев держит пасеку и воспитывает старшего сына Женьку настоящим мужчиной. Но в смутные 90 е пасека рушится, и семья вынуждена перебраться в Хабаровск в поисках лучшей доли. Город тем временем захватывает ОПГ «Общак», деля власть и деньги. Павел устраивается водителем к Юре Крабу — бывшему соседу и крёстному Женьки — и неожиданно оказывается втянутым в жестокие бандитские разборки.