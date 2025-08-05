Меню
Где снимали сериал "Лихач"?

Олег Скрынько 5 августа 2025 Дата обновления: 5 августа 2025
Наш ответ:

«Лихач» — один из самых популярных криминальных сериалов последних лет. Съёмки проходили сразу в нескольких локациях. Основные эпизоды были сняты в Сочи и Санкт-Петербурге, а отдельные сцены, по словам авторов, снимались в Ленинградской области.

Сергей Сотников — заместитель начальника уголовного розыска в Сочи, известный под прозвищем Лихач за любовь к быстрой езде и рискованным погоням. Упрямый, принципиальный и уверенный в себе, он не стремится к высокому посту, предпочитая улицы кабинетной работе. За годы службы Сотников заслужил уважение и навёл порядок в городе. В Сочи происходят преступления — от ограблений до убийств, — но Лихач не упускает ни одного дела. Пока он на страже, горожане могут быть спокойны — у Сочи есть свой защитник.

