Где снимали сериал "Лихач"?

Наш ответ:

«Лихач» — один из самых популярных криминальных сериалов последних лет. Съёмки проходили сразу в нескольких локациях. Основные эпизоды были сняты в Сочи и Санкт-Петербурге, а отдельные сцены, по словам авторов, снимались в Ленинградской области.



Сергей Сотников — заместитель начальника уголовного розыска в Сочи, известный под прозвищем Лихач за любовь к быстрой езде и рискованным погоням. Упрямый, принципиальный и уверенный в себе, он не стремится к высокому посту, предпочитая улицы кабинетной работе. За годы службы Сотников заслужил уважение и навёл порядок в городе. В Сочи происходят преступления — от ограблений до убийств, — но Лихач не упускает ни одного дела. Пока он на страже, горожане могут быть спокойны — у Сочи есть свой защитник.