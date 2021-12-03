Где снимали сериал «Лесник»?

Съемки первого и второго сезонов проходили в Брянской области. Основными съемочными локациями послужили поселок Синезерки и деревня Кольцовка. Местные жители могли увидеть на экране не только знакомые пейзажи, но и лица односельчан: во втором сезоне «Лесника» в эпизодических ролях появились сотрудники районного УВД. Для съемок третьего и четвертого сезонов создатели снарядили экспедиции в Тверскую область. В кадр попали улицы и природные красоты сразу нескольких населенных пунктов: Твери, Торжка, Каблуково, Медного.
По словам занятых в проекте артистов, смена локаций только пошла на пользу – на «Сапсане» в Тверскую область добираться гораздо быстрее, чем в Брянскую.
