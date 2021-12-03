Меню
Где снимали сериал «Лесник»?

Елена Королева 3 декабря 2021 Дата обновления: 3 декабря 2021
Наш ответ:

Съемки первого и второго сезонов проходили в Брянской области. Основными съемочными локациями послужили поселок Синезерки и деревня Кольцовка. Местные жители могли увидеть на экране не только знакомые пейзажи, но и лица односельчан: во втором сезоне «Лесника» в эпизодических ролях появились сотрудники районного УВД. Для съемок третьего и четвертого сезонов создатели снарядили экспедиции в Тверскую область. В кадр попали улицы и природные красоты сразу нескольких населенных пунктов: Твери, Торжка, Каблуково, Медного.

По словам занятых в проекте артистов, смена локаций только пошла на пользу – на «Сапсане» в Тверскую область добираться гораздо быстрее, чем в Брянскую.

 

Татьяна Пчельникова 5 ноября 2023, 19:51
Здравствуйте, такое ощущение, что в деревне Ольховка, прям бандитский Питербург, нравится, сегодня целый день, смотрю, смешно ❤️
5 ноября 2023, 19:51 Ответить
