Где снимали сериал «Ландыши. Такая нежная любовь»?

Наш ответ:

«Ландыши. Такая нежная любовь» — российский мелодраматический сериал, премьера которого состоялась в онлайн-кинотеатре Wink 1 января 2025 года. Съемки проходили в Вологде. Локациями в этом городе стали местный аэропорт, набережная VI Армии, территория музея «Семёнково», а также разные улицы. На экране также появляются вологодский Софийский собор и Октябрьский мост. Кроме того, съемки велись под Москвой и в Тверской области. По словам продюсера проекта Юрия Сапронова, творческой команде очень понравилась работать в Вологде, отметив особую атмосферу этого города. Сапронов также поделился мнением, что зрители устали от Москвы и Петербурга. Он также выразил надежду, что «Ландыши. Такая нежная любовь» откроет Вологду для публики и туристов так же, как в свое время «Игра престолов» показала миру Хорватию.