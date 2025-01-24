Меню
Где снимали сериал «Ландыши. Такая нежная любовь»?

Олег Скрынько 24 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Ландыши. Такая нежная любовь» — российский мелодраматический сериал, премьера которого состоялась в онлайн-кинотеатре Wink 1 января 2025 года. Съемки проходили в Вологде. Локациями в этом городе стали местный аэропорт, набережная VI Армии, территория музея «Семёнково», а также разные улицы. На экране также появляются вологодский Софийский собор и Октябрьский мост. Кроме того, съемки велись под Москвой и в Тверской области. По словам продюсера проекта Юрия Сапронова, творческой команде очень понравилась работать в Вологде, отметив особую атмосферу этого города. Сапронов также поделился мнением, что зрители устали от Москвы и Петербурга. Он также выразил надежду, что «Ландыши. Такая нежная любовь» откроет Вологду для публики и туристов так же, как в свое время «Игра престолов» показала миру Хорватию.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ландыши. Такая нежная любовь
Ландыши. Такая нежная любовь драма, комедия, музыка
2025, Россия
9.0
