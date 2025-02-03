Где снимали сериал «Купцы и дети»?

Наш ответ:

«Купцы и дети» — российский комедийный сериал, премьера которого состоялась 20 января 2025 года. Сезон состоит из двенадцати эпизодов. Продолжительность каждого — 24 минуты. Съемки проходили с ноября 2023 года по февраль 2024 года. Главной локацией стал музейный комплекс «Усадьба Асеевых», находящаяся в Тамбовской области. Действие сериала разворачивается в Москве в 1910 году. По сюжету в дом консервативного купца Федора Намолина из Санкт-Петербурга после учебы возвращается его сын Костик вместе с женой. Федор с ужасом обнаруживает, что Костик превратился в социалиста и анархиста. Намолину-старшему вольнодумство сына не по нраву. Купец решает во что бы то ни стало перевоспитать Костика.