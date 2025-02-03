Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал «Купцы и дети»?

Где снимали сериал «Купцы и дети»?

Олег Скрынько 3 февраля 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Купцы и дети» — российский комедийный сериал, премьера которого состоялась 20 января 2025 года. Сезон состоит из двенадцати эпизодов. Продолжительность каждого — 24 минуты. Съемки проходили с ноября 2023 года по февраль 2024 года. Главной локацией стал музейный комплекс «Усадьба Асеевых», находящаяся в Тамбовской области. Действие сериала разворачивается в Москве в 1910 году. По сюжету в дом консервативного купца Федора Намолина из Санкт-Петербурга после учебы возвращается его сын Костик вместе с женой. Федор с ужасом обнаруживает, что Костик превратился в социалиста и анархиста. Намолину-старшему вольнодумство сына не по нраву. Купец решает во что бы то ни стало перевоспитать Костика.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Купцы и дети
Купцы и дети комедия
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше