Где снимали сериал "Кулинарный техникум"?

«Кулинарный техникум» — одна из самых популярных отечественных новинок на ТВ в 2025 году.
Синопсис гласит:
Возвращение в родной Староозёрск готовит столичной знаменитости, шеф-повару Славе Виноградову, ошеломляющее открытие. Помимо встречи с отцом-завучем, его ждёт сюрприз — семнадцатилетний сын, о существовании которого Слава не знал. Чтобы восполнить потерянные годы и найти общий язык с подростком, который учится в кулинарном техникуме, модный шеф решает кардинально сменить образ жизни и становится обычным преподавателем.
Съёмки сериала «Кулинарный техникум» проходили в Коломне. Хотя в сюжете действие происходит в вымышленном городе, в качестве натуры использовали живописные улицы Старого города. Съёмочная группа успела поработать на нескольких ключевых локациях: у Пятницких ворот, на улицах Пушкина, Казакова, Зайцева, Посадской и Лажечникова. Для некоторых сцен даже привлекали профессиональных каскадёров.
Авторизация по e-mail