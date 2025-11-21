Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал "Кулинарный техникум"?

Где снимали сериал "Кулинарный техникум"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 21 ноября 2025 Дата обновления ответа: 21 ноября 2025

«Кулинарный техникум» — одна из самых популярных отечественных новинок на ТВ в 2025 году.

Синопсис гласит:

Возвращение в родной Староозёрск готовит столичной знаменитости, шеф-повару Славе Виноградову, ошеломляющее открытие. Помимо встречи с отцом-завучем, его ждёт сюрприз — семнадцатилетний сын, о существовании которого Слава не знал. Чтобы восполнить потерянные годы и найти общий язык с подростком, который учится в кулинарном техникуме, модный шеф решает кардинально сменить образ жизни и становится обычным преподавателем.

Где снимали сериал «Кулинарный техникум»

Съёмки сериала «Кулинарный техникум» проходили в Коломне. Хотя в сюжете действие происходит в вымышленном городе, в качестве натуры использовали живописные улицы Старого города. Съёмочная группа успела поработать на нескольких ключевых локациях: у Пятницких ворот, на улицах Пушкина, Казакова, Зайцева, Посадской и Лажечникова. Для некоторых сцен даже привлекали профессиональных каскадёров.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Кулинарный техникум
Кулинарный техникум комедия
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть зрителем на шоу «Песни от всей души»? 12 комментариев
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 51 комментарий
Где снимали фильм «Гладиатор»? 1 комментарий
Обожаю «Мосгаз» с Черкасовым, но все пересмотрела миллион раз: 3 российских детектива, которые очень похожи
96% на Rotten Tomatoes и 73/100 на Metacritic: все серии «Фоллаута» уже вышли — вот где смотреть сезон целиком
Где воевал и кем был Данила Багров из фильма «Брат»: писарь — лишь прикрытие для остальных
Я прошла этот тест на 4/5, а вы? Вспомните по кадрам 5 фильмов СССР – они все про школу и встречи выпускников
Этот фильм с Мягковым решили «стереть» из истории СССР: получил приз за рубежом, но не угодил верхушке
«Гораздо больше, чем в книгах»: сериал «Гарри Поттер» от НВО перепишет канон Роулинг от и до – даже актеры уже не скрывают
Не зашел новый «Повелитель мух»? Вот 7 сериалов на замену – включайте любой, не прогадаете
Саша Белый – предатель и стукач: досмотрел китайскую «Бригаду» до половины и хочу забыть, как страшный сон
Целых 4 героя «Магической битвы» сильнее, чем Годжо Сатору: Юдзи и Сукуна на фоне №1 – мальчики для битья
Микки Маус против мальчика, который выжил: новое фэнтези Disney собралось переплюнуть самого «Гарри Поттера»
Культовую сцену с текилой из «Во вся тяжкие» зрители зря считали ляпом целых 10 лет: пересмотрел «Сола» и понял, в чем подвох
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше