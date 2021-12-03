Где снимали сериал «Кухня»?

Съемки популярного комедийного сериала проходили в павильонах. Специально для сериала в заброшенном цехе московского завода построили самую настоящую кухню – все плиты, установленные в павильонах, были в рабочем состоянии. Вместе с актерами на съемочной площадке работали профессиональные повара, которые отмечали, что экранная кухня мало чем уступает реальным ресторанным аналогам. Поэтому, когда в кадре требовались настоящие блюда, их можно было приготовить прямо на площадке.
Интерьеры зала для посетителей также были построены в павильонах, а фасад сериального ресторана Claude Monet создатели позаимствовали у московской траттории, расположенной на улице Спиридоновка.
