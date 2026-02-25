Где снимали сериал "Крутые повороты"?

«Крутые повороты» — отечественная мелодрама, выпущенная каналом «Домашний».

Сериал «Крутые повороты» снимали в Великом Новгороде. Проект, который зрители «Домашнего» увидели в феврале 2026 года, снимали как в самом историческом центре, так и в окрестностях. Выбор локаций, в том числе в небольших населенных пунктах, связан с деятельностью в регионе кинокомпании «Гамма».

Успешная бизнесвумен Елена Абрамова, возглавляющая фирму по ремонту, давно привыкла к одиночеству. Но после корпоратива её заместитель Анатолий проявляет к ней интерес, и Елена решается на роман. Идиллия рушится в один миг: когда в офис врывается разъяренный клиент Семен, требующий адрес неверной жены, Анатолий трусливо прячется за спиной вызванной полиции. Судьба наносит новый удар — сын Елены насмерть сбивает женщину, оказавшуюся супругой прокурора, и отправляется в тюрьму на пять лет. Возвращаясь с тяжелого свидания в колонии, героиня оказывается в ловушке на пустынной трассе. Её машина глохнет, и из темноты появляется знакомый джип с пьяным Семеном, вооруженным ружьем. Осознав, что помощи ждать неоткуда, Елена остается один на один с безумцем.