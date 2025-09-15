Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал "Крутая перемена"?

Где снимали сериал "Крутая перемена"?

Олег Скрынько 15 сентября 2025 Дата обновления: 15 сентября 2025
Наш ответ:

«Крутая перемена» — российский комедийный сериал, выходящий на экраны с 2023 года.

Синопсис гласит:

Андрей когда-то отказался от семейной традиции и преподавания ради бизнеса в Москве, но потерпел крах и решил продать старинный родовой дом. Для сделки нужно согласие отца, находящегося в колонии и обвиняющего сына в своем падении. Чтобы наладить отношения, Андрей устраивается преподавать в вечерней школе при тюрьме, а параллельно возвращается к работе учителем литературы в обычной школе. Теперь он делит дни между подростками и заключёнными, и иногда трудно понять, где его труд оказывается опаснее.

Где снимали сериал «Крутая перемена»

Первый сезон сериала снимали весной 2023 года в Арзамасе Нижегородской области, а завершились съемки в конце мая.

Съемочный процесс второго сезона проходил в Узбекистане, где главным центром работы стала древняя Бухара и её живописные окрестности. Создатели картины выбрали не только атмосферные городские улицы, но и величественные памятники архитектуры, которые хранят историю многих веков. Зрители смогут увидеть знаменитые крепостные ворота Талипач, величественную пятничную мечеть Калон, мавзолей Ходжи Уббана, а также мечеть-ханаку Хайзабад. Помимо этого, в фильме будут показаны и другие исторические места, составляющие сокровищницу культурного наследия Узбекистана и входящие в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Таким образом, лента станет не только художественным произведением, но и своеобразным путешествием по уникальным уголкам Востока.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Крутая перемена
Крутая перемена драма, комедия
2023, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше