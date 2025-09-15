Наш ответ:

«Крутая перемена» — российский комедийный сериал, выходящий на экраны с 2023 года.

Синопсис гласит:

Андрей когда-то отказался от семейной традиции и преподавания ради бизнеса в Москве, но потерпел крах и решил продать старинный родовой дом. Для сделки нужно согласие отца, находящегося в колонии и обвиняющего сына в своем падении. Чтобы наладить отношения, Андрей устраивается преподавать в вечерней школе при тюрьме, а параллельно возвращается к работе учителем литературы в обычной школе. Теперь он делит дни между подростками и заключёнными, и иногда трудно понять, где его труд оказывается опаснее.

Где снимали сериал «Крутая перемена»

Первый сезон сериала снимали весной 2023 года в Арзамасе Нижегородской области, а завершились съемки в конце мая.



Съемочный процесс второго сезона проходил в Узбекистане, где главным центром работы стала древняя Бухара и её живописные окрестности. Создатели картины выбрали не только атмосферные городские улицы, но и величественные памятники архитектуры, которые хранят историю многих веков. Зрители смогут увидеть знаменитые крепостные ворота Талипач, величественную пятничную мечеть Калон, мавзолей Ходжи Уббана, а также мечеть-ханаку Хайзабад. Помимо этого, в фильме будут показаны и другие исторические места, составляющие сокровищницу культурного наследия Узбекистана и входящие в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Таким образом, лента станет не только художественным произведением, но и своеобразным путешествием по уникальным уголкам Востока.