Где снимали сериал "Круги на воде"?

Олег Скрынько 14 марта 2025 Дата обновления: 14 марта 2025
Наш ответ:

«Круги на воде» - свежая отечественная мелодрама, вышедшая в марте 2025 года. Съемки сериала проходили в Санкт-Петербурге.

Напомним сюжет. Студентка медучилища Рая вынуждена оставить учёбу, чтобы оплачивать лечение тяжело больного отца. Чтобы собрать деньги на операцию, она устраивается в клининговую компанию. Работая уборщицей, девушка случайно попадает в роскошные апартаменты Павла Ольховского — сына влиятельной бизнесвумен. Между ними вспыхивает чувство, но мать Павла, мечтая заключить выгодный союз, решает избавиться от Раи. Инга плетёт интриги, рушит карьеру девушки и вынуждает её уйти. Однако Павел не готов сдаться и впервые в жизни идёт против матери. Перед влюблёнными встаёт вопрос: смогут ли они преодолеть препятствия или мир денег окажется сильнее?

