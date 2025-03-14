Где снимали сериал "Круги на воде"?

«Круги на воде» - свежая отечественная мелодрама, вышедшая в марте 2025 года. Съемки сериала проходили в Санкт-Петербурге.
Напомним сюжет. Студентка медучилища Рая вынуждена оставить учёбу, чтобы оплачивать лечение тяжело больного отца. Чтобы собрать деньги на операцию, она устраивается в клининговую компанию. Работая уборщицей, девушка случайно попадает в роскошные апартаменты Павла Ольховского — сына влиятельной бизнесвумен. Между ними вспыхивает чувство, но мать Павла, мечтая заключить выгодный союз, решает избавиться от Раи. Инга плетёт интриги, рушит карьеру девушки и вынуждает её уйти. Однако Павел не готов сдаться и впервые в жизни идёт против матери. Перед влюблёнными встаёт вопрос: смогут ли они преодолеть препятствия или мир денег окажется сильнее?
